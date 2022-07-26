Ефективність була досягнута завдяки новому досвіду особового складу.

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійні системи ППО, а тому показник збиття російських ракет покращився завдяки самим військовим.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

"Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, тому що, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке мріємо – це далекобійні і середньої дальності системи протиповітряної оборони", - заявив Ігнат.

За словами спікера, особовий склад отримав новий досвід. Крім цього, з початку війни значно покращилися взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень.

"Поки від партнерів у нас є тільки переносні ЗРК різних типів, які теж досить активно працюють при збитті повітряних цілей окупанта", - додав Ігнат.

Як раніше повідомляв УНІАН, ВСУ за добу "демілітаризували" нову партію російських окупантів.

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