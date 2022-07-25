За словами речника командування ПС, сьогодні протиповітряна оборона відпрацювала на "відмінно".

Протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України знищила усі чотири ракети, випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Сьогодні українська протиповітряна оборона відпрацювала на відмінно, маємо чи не вперше 100% результат", - сказав він.

Ігнат уточнив, сьогодні протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено усі чотири крилаті ракети типу "Калібр", випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря. Він нагадав, що раніше повідомлялось про збиття трьох ракет, але, за уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено.

Крім того, Ігнат пояснив, чому сьогодні вранці було декілька повітряних тривог по Україні.

"Це була ракетна загроза застосування ракет з літаків Ту22 М3, які злітали з Курської області. Було загроза завдання ударів, тому були тривоги", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, сили протиповітряної оборони повідомили, що збили три російські ракети над територією Хмельницької області.

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