Україна може приєднатися до НАТО, коли бойові дії проти Росії закінчаться, її кордони будуть стабільними і вона зможе зробити внесок у безпеку Альянсу.

Україна може приєднатися до НАТО, коли бойові дії проти Росії закінчаться, її кордони будуть стабільними і вона зможе зробити внесок у безпеку Альянсу, заявив представник Чехії в НАТО Якуб Ландовський.

Як повідомляє Bloomberg, посол Чехії в НАТО заявив, що історичний прецедент вказує на те, що мирна угода між Києвом і Москвою, можливо, не є необхідною для членства, але що Україна повинна буде вирішити, коли закінчиться війна.

"Відвертій нестабільності і ворожості необхідно покласти край", - заявив Ландовський. - "Але в кінцевому підсумку єдиною стороною, відповідальною за відповідь на питання про те, де має проходити кордон, є Україна. Ніхто сторонній навіть не може це прокоментувати".

Відео дня

Він також підтвердив думку лідерів країн НАТО про те, що інші країни не можуть приймати рішення за Україну в питаннях закінчення війни з Росією.

"Єдиний, хто може думати або говорити про ці речі, - це сама Україна", — сказав він.

Ландовський також висловив упевненість, що Угорщина і Туреччина, які останніми відмовляються схвалювати розширення НАТО за рахунок включення Швеції, погодяться в найближчі місяці, але цей процес вимагає більше часу для дипломатії і досягнення консенсусу.

"Я впевнений, що це станеться в найближчому майбутньому, до весни наступного року", - сказав він.

Членство України в НАТО - останні новини

У липні лідери НАТО погодилися прибрати вимогу про виконання Плану дії по членству для України. Але запрошення до членства буде залежати від виконання певних умов. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи в секторі оборони і безпеки, і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

Нещодавно глава канцелярії НАТО Стіан Йенссен назвав відмову України від деяких територій в обмін на членство в НАТО "можливим рішенням".

В Офісі президента України відреагували на це різко негативно, назвавши таке "рішення" заохоченням глобального злочинця і знищенням міжнародного права.

15 серпня стало відомо, що позиція всіх країн-членів НАТО щодо повної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України не змінилася, і країни блоку будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: