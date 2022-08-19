Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що перемовини з Росією - це гра в "російську рулетку" з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх.
Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.
"Переговори з Росією - гра в "російську рулетку" з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу", - вважає Подоляк.
Він наголосив, що ключові параметри переговорного процесу озвучив президент України Володимир Зеленський.
"Головна умова - виведення окупаційних російських військ з усіх українських територій", - підкреслив радник керівника ОП.
Нагадаємо, 18 серпня у Львові Володимир Зеленський після зустрічі у тристоронньому форматі за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша підкреслив, що діалог з РФ можливий лише у разі повного виведення окупаційних військ з української землі.
Очільник турецької держави говорив, що повномасштабна війна в Україні, розпочата Росією рано вранці 24 лютого, має бути завершена за переговорним столом. За словами Ердогана, з цим погодились і Зеленський, і Гутерреш.