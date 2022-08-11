Він наголосив, що "Мінська-3" не буде точно!

Шанс для переговорів з Росією можливий тільки з партнерами України за столом.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтервʼю "Українській правді".

Він наголосив, що у разі проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях Україна не буде говорити про жодні перемовини. Зараз, оскільки переговорів немає, то давати оцінку перемовній позиції немає сенсу.

"Але я хочу вам сказати, що шанс для переговорів з росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери. Тому що вести розмову з росіянами й отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу", – додав він.

Резніков розказав, що востаннє брав участь у переговорах за день до того. Як армія ворога оголосила про відхід від Києва.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається віддавати свої території. А якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ВВС, Україна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму.

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