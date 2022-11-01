Президента Росії висміяли в мережі за висловлювання про нібито українські підводні апарати, начинені сотнями тонн вибухівки.

Президент РФ Володимир Путін зганьбився - приписав Україні 6-метрові підводні апарати з 500 тоннами вибухівки, які нібито можуть знищити корабель.

Російський лідер на прес-конференції у понеділок, 31 жовтня, натякнув, що нібито українська сторона може поцілити таким апаратом в корабель з зерном, а "винна" буде Росія.

"Послухайте, я не знаю, Міноборони (Росії - Ред.) давало це чи ні: це ж не жарти - ось ці підводні апарати шість метрів довжиною і, по-моєму, 500 тонн там вибухівки... ну, влучить... - там ні від зерна, ні від корабля нічого не залишиться. А винні будемо ми...", - говорив він.

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Російського лідера висміяли у мережі. "Ну, 500 тонн вибухівки - це приблизно 6-7 залізничних вагонів. І як воно влізло в шестиметровий підводний човен? Він що сьогодні укол пропустив?", - написав у Twitter користувач Valentine's+.

"Чого вже розмінюватися на дрібниці... Сказав би - 12 м і 1 000 т... Піпл схаває. Як і фрегатик схавав, шкода, не проковтнув...", - написав у Telegram Євген Павлович.

"Він просто 40 метрів завширшки, він забув сказати", - потролив президента РФ Андрій.

Вибухи в Севастополі 2022 - найважливіші новини

Російська влада захопила український Крим у 2014 році і перетворила півострів на свою військову базу. Захоплення Криму Росією не визнав майже весь світ. Пізніше - рано вранці 24 лютого 2022-го, РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

29 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що в Криму - в Севастопольській бухті - вибухнули чотири кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема, флагман - фрегат "Адмірал Макаров", і десантний корабель.

Російська сторона назвала те, що трапилося, "терактом" і стверджувала, що Україна атакувала ЧФ безпілотниками. У Росії також повідомили, що був лише трохи пошкоджений морський тральщик "Іван Голубець".

Влада РФ після інциденту заявила про вихід із "зернової угоди", завдяки якій через Чорне море здійснювався експорт української агропродукції.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що вибухи в Севастопольській бухті могли статися через невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

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