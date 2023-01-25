Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перебуває "у печальному настрої". Річ у тім, що він побоюється спроб "розмити" його ПВК.
Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, "все йде до спроб косплеїти "Вагнер" і плодити ПВК".
"І ціль цього зовсім не створити боєздатні приватні армії, а зменшити вплив Пригожина, "розмити" "Вагнер" (який стане лише одним із десятка аналогічних ПВК), а також переманити з нього найбільш підготовлені кадри", - зазначило джерело.
За даними співрозмовника проекту, безпековики "Вагнера" вже інформують про те, що розірвання контракту для переходу в іншу ПВК розглядатиметься як зрада. Гіпотетично обговорювалося об'єднання "Вагнера" з "кадирівцями". Втім, такий варіант малоймовірний.
"Багато ветеранів не дуже люблять "кадирівців", "кадирівці" не дуже люблять колишніх карних злочинців. Але головне – стилі ведення війни такі різні, що це не можна поєднати. І "кадирівці" – це набір підрозділів, а "Вагнер" – армія. Коротше, немає навіть зачіпок, як це поєднати", - зазначило джерело.
"Вагнер" під загрозою: що відомо
Приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів. Масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени. При цьому багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.
Окрім цього, Пєсков допустив, що українські спецслужби можуть "зачистити" Пригожина. Прес-секретар Путіна згадав, що Україна вже нібито пов'язана з багатьма замахами, включаючи смерть дочки російського ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.
ПВК "Вагнера" зазнала таких втрат, які не може відновити, зазначив боєць Нацгвардії. Тому вони змінили тактику.