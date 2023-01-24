Прес-секретар Путіна згадав, що Україна вже нібито пов'язана з багатьма замахами, включаючи смерть дочки російського ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що українські спецслужби нібито можуть готувати замах на засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як зазначив Пєсков російським ЗМІ, Україна вже пов'язана з низкою замахів. У цьому контексті він згадав про "жахливе" вбивство Дар'ї Дугіної.

"Давайте згадаємо все-таки ті замахи, які були: вбивство Дугіної і так далі. Тому причетність київського режиму до таких замахів очевидна, тому така небезпека для наших громадян є", – сказав він.

Питання про безпеку Пригожина й можливу загрозу його життю з боку України й ЦРУ краще поставити російським спецслужбам, заявив прес-секретар Путіна.

Смерть Дар'ї Дугіної

Нагадаємо, що дочка російського ідеолога "российского мира" Дар'я Дугіна загинула увечері 20 серпня 2022 року в Підмосков'ї. Під час смерті вона перебувала за кермом автомобіля, який вибухнув під час руху.

22 серпня ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства й звинуватила в ньому українські спецслужби, які нібито заклали вибуховий пристрій в машину Дар'ї. Виконавицею вбивства назвали 43-річну українку Наталію Вовк.

При цьому вплив Путіна та батька загиблої Александра Дугіна в російському суспільстві після трагедії збільшилося: Кремль відразу ж став публічно запрошувати ідеолога на урочисті заходи й висвітлювати це в ЗМІ.

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