Бойовики ПВК "Вагнера" проводили розвідку біля кордону з Україною.

У Гомельській області Білорусі сталась сутичка між місцевими прикордонниками та бойовиками ПВК "Вагнера", яких депортували з Росії після заколоту.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області. Там почали облаштовувати приміщення для розміщення передових груп ПВК.

"Терористи вже 19 липня провели рекогностування (розвідку місцевості) поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною", - зазначає ЦНС.

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За даними підпілля, саме під час цього між найманцями та білоруськими прикордонниками сталась сутичка, однак потім останні відійшли і більше не заважали "вагнерівцям".

"Вагнер" у Білорусі - що відомо

Після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в РФ, "кухар Путіна" був змушений виїхати у Білорусь, а його найманці - повернутися в польові табори. Однак згодом стало відомо, що колони "вагнерівців" також рушили у РБ.

19 липня вранці у Білорусь зайшла вже 8-а колона ПВК "Вагнер". Як і попередні, вони рухались трасою Р43 і далі М5.

За даними журналістів, на території військової частини в селищі Цель зараз щонайменше 485 одиниць техніки.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що бойовики помруть, якщо спробують прорватися на територію України з Білорусі.

За даними ЦНС, ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території РБ, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режиму диктатора Олександра Лукашенка.

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