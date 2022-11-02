Російські війська розмістили системи протиповітряної оборони на херсонському стадіоні "Спартак".

Збройні сили України успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.

Як повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook, були атаковані системи ППО ворога, розміщені на стадіоні "Спартак".

Саме з цих ППО окупанти здійснювали обстріли Миколаєва, уточнив він.

Відео дня

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні країни. Незважаючи на уповільнення темпів просування, українські захисники продовжують "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвезення росіянам техніки та боєприпасів.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території. Генштаб повідомляє про "евакуацію" окупаційної "адміністрації" до Скадовська.

На думку командування, ці факти, а також погрози росіян підірвати Каховську дамбу, свідчать про майбутню спробу РФ перетворити залишені населені пункти в "випалену землю".

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, ймовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців. Хоча, за інформацією українського командування, Росія готується до відведення артилерії з-під Херсона.

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити пропагандистам РФ про нібито наміри покинути місто в разі наступу ЗСУ. Таким чином, ворог намагається створити інформаційний фон, щоб заплутати Україну щодо справжніх планів.

Вас також можуть зацікавити новини: