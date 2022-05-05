Ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив громадян міста про небезпеку російських обстрілів. За його словами, "прилетіти" може у кожен район Харкова.

"Попри те, що наші Збройні Сили відтіснили ворога від міста на північному напрямку, ворог і далі тероризує мирне населення. Ці удари не є прицільними, окупант вражає житлові масиви, тим самим завдаючи шкоди саме цивільним. Може "прилетіти" в будь-який район, до будь-якого подвір’я, на будь-який дитячий майданчик. Тому знаходитися на вулицях без нагальної потреби є вкрай небезпечно", - підкреслив Синєгубов.

Ворог продовжує обстріл із РСЗВ та артилерії.

"Протягом доби постраждали П’ятихатки, селище Жуковського, Салтівка, Північна Салтівка. Вже зранку були обстріли Північної Салтівки. Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.

Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок.

"Там ворог постійно намагається атакувати позиції наших ЗСУ зокрема, під містом Барвінкове, але несе значних втрат. Крім того, вчора ворог намагався атакувати позиції ЗСУ по Вовчанському напрямку – так само ворог зазнав поразки. Ми чітко розуміємо, якими силами володіє ворог і як він пересувається. Наразі весь масив ворожої техніки йде через Вовчанський та Куп’янський напрямок саме до Ізюму, щоб збільшити свою присутність на Луганській та Донецькій територіях. Однак ми готові до розвитку будь-яких подій на всіх цих напрямках", - підкреслив він.

Нагадаємо, Пентагон вважає, що росіяни все ще хочуть окупувати Харків.

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