Мова про відеореєстратори, які дозволять швидко фіксувати докази злодіянь окупантів.

Міністерство внутрішніх справ України отримало обладнання для оцифровування слідів військових злочинів окупантів на загальну суму $4 мільйони. Йдеться про відеореєстратори, які відправили МВС дві приватні компанії.

Про подароване обладнання розповів прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Дві приватні компанії передали Міністерству внутрішніх справ України спецобладнання (нагрудні відеореєстратори) загальною вартістю 4 млн доларів. Воно дасть змогу українським правоохоронцям ефективно збирати і оцифровувати докази воєнних злочинів РФ проти України.", — сказано в повідомленні від прес-центру Генштабу.

Обладнання, яке отримало МВС, вважається одним з кращих зразків у своїй галузі. Нагрудні відеореєстратори отримають слідчі і криміналісти для фіксації слідів військових злочинів РФ. Далі всі докази будуть передаватися в єдиний архів.

Нагадаємо, в Україні працює спеціальна експертна група, яка опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх військових злочинів, скоєних окупантами. Про це розповів президент Володимир Зеленський. А Консультативна місія Євросоюзу допоможе збирати докази військових злочинів російських окупантів в Україні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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