Більш ніж половина добровольців - з Києва та Київської області.

За 6 днів понад 8 тисяч громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальник.

Як повідомили в прес-службі МВС, більш ніж половина бажаючих - з Києва і Київської області.

"Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт - "Я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?" - підтверджують вашу рішучість допомогти людям.", - йдеться в повідомленні.

Добровольців попередили, що залучити всіх одночасно можливості немає, оскільки це небезпечно - територія, де були обстріли, часто буває замінована.

"Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів", - пояснили в ДСНС і додали, що сапери працюють в режимі нон-стоп для забезпечення безпечних умов для роботи.

Як писав УНІАН, відступаючи російські окупанти мінують наші території, будівлі, свою залишену техніку, тіла загиблих громадян, щоб викликати ще більше жертв.

Зокрема, у Бучі російські загарбницькі війська у квартирах, де знаходили українську символіку, залишали міни-розтяжки. У Бородянці масове мінування заважає військовим і правоохоронцям перевірити інформацію про масові поховання вбитих російськими окупантами.

За оцінкою ДСНС, гуманітарне розмінування потрібно буде провести на майже половині території України.

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