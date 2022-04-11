ЄС підтримає розслідування Міжнародного кримінального суду і Офісу генерального прокурора щодо воєнних злочинів з боку загарбницьких військ РФ.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Консультативна місія Євросоюзу допоможе збирати докази воєнних злочинів російських окупаційних військ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Високий представник ЄС зазначив, що сьогодні на засіданні Ради ЄС знову домінувала тема ситуації в Україні.

"Я прозвітував міністрам про мій візит до Києва, і ми розглядаємо різні аспекти конфлікту. Вранці ми провели зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду. Тож першою справою було те, як зробити Росію відповідальною за грубі порушення міжнародного права. Ми надамо допомогу у документуванні воєнних злочинів", - наголосив Боррель.

"Сьогодні вранці з прокурором Міжнародного кримінального суду, а також під час відеоконференції з генеральним прокурором України ми обговорили ситуацію. Ми підтримаємо обох прокурорів фінансово коштами і за допомогою нашої команди на місці. Консультативна місія ЄС була в Україні ще до війни, тепер буде розміщена з метою співпраці з генеральним прокурором України, щоб забезпечити розслідування і збір доказів", - наголосив Боррель.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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