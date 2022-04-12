Зокрема, опрацьовується, юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і швидким.

Україна опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення за підсумками 47-го дня війни.

"Сьогодні вдень зустрівся на Банковій з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами. Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо. Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості", - сказав він.

За словами Зеленського, він очікує, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський скасував весняний призов і відклав демобілізацію.

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