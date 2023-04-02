Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний потужним відео згадав про річницю звільнення Київської області від російських загарбників.
Ролик з'явився у Telegram-каналі генерала Залужного. На кадрах видно фрагменти того, що "русский мир" приніс у Мощун, Ірпінь, Бородянку, Димер, Іванків та інші населені пункти Київщини.
Однак 2 квітня українські воїни звільнили Київщину від окупантів. Ролик закінчується зворушливими митями зустрічі воїнів з українцями, які кілька тижнів жили під щільним вогнем та окупацією.
"Річниця визволення Київської області від російських окупантів. Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну", - прокоментував Залужний.
Окупація Київської області – що відомо
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ. Наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.
Однак у березні ЗСУ пішли у контрнаступ та 2 квітня 2022 року повністю звільнили Київську область і рашистської навали. Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.