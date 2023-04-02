Главком нагадав, що рівно рік тому Київська область була повністю звільнена від російських загарбників.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний потужним відео згадав про річницю звільнення Київської області від російських загарбників.

Ролик з'явився у Telegram-каналі генерала Залужного. На кадрах видно фрагменти того, що "русский мир" приніс у Мощун, Ірпінь, Бородянку, Димер, Іванків та інші населені пункти Київщини.

Однак 2 квітня українські воїни звільнили Київщину від окупантів. Ролик закінчується зворушливими митями зустрічі воїнів з українцями, які кілька тижнів жили під щільним вогнем та окупацією.

Відео дня

"Річниця визволення Київської області від російських окупантів. Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну", - прокоментував Залужний.

Окупація Київської області – що відомо

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ. Наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Місцеві жителі провели в окупації більше місяця, поки Київщину повністю не звільнили 2 квітня 2022 року.

Однак у березні ЗСУ пішли у контрнаступ та 2 квітня 2022 року повністю звільнили Київську область і рашистської навали. Після видворення окупантів світ побачив на Київщині жахливу картину: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

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