Удар по російському 'Рассвету': без чого українські 'Фламінго' залишили ворога

Російський аналог Starlink - "Рассвет" - виводився на орбіту на ракеті-носії "Союз-2".

Приліт FP-5 "Фламінго" по ракетно-космічному центру (РКЦ) "Прогресс" у Самарі завдав сильного удару по російській ракетній програмі.

Як зазначає військовий портал Defence Express, після появи супутникового знімка РКЦ "Прогресс", який доводить знищення корпусу, де відбувалося кінцеве збирання ракет-носіїв "Союз", стало зрозуміло, що російській ракетній програмі було завдано дійсно дуже сильного удару.

Це підприємство виробляло основний російський засіб виведення супутників та космічних кораблів у космос - ракету-носій "Союз-2". З 2022 року Росія здійснила 84 запуски у космос, 71 з яких був здійснений за допомогою "Союзу-2", 9 - на ракетах-носіях сімейства "Ангара", а ще 4 - на "Протон".

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"З цих місій більшість, 45 запусків, було здійснено в інтересах так званого міністерства оборони РФ та російських силових відомств, коли виводились супутники військового та подвійного призначення", - підкреслили аналітики.

Що росіяни виводили у космос

Так, головним замовником абсолютної більшості космічних запусків Росії є російські військові. І саме на "Союз-2" виводились на орбіту супутники зв'язку "Меридиан" та "Гонец", розвідувальні супутники дистанційного зондування землі "Обзор-Р", "Кондор", "Барс" та інші, розвідувальні радіотехнічні "Лотос", навігаційні "Глонасс" тощо. Усі ці супутникові системи використовуються російськими військами для війни проти України.

Крім того, саме на "Союз-2" виводився на орбіту російський аналог Starlink - "Рассвет", а також супутники стратегічного значення, зокрема, "Тундра", системи попередження про ракетний напад.

Також на цих ракетах-носіях запускались так звані супутники-інспектори "Нивелир", які призначені для знищення інших космічних апаратів.

Міжнародна космічна станція

"Союз-2" - це єдина у РФ ракета-носій, яка дозволяє доставляти на орбіту людей. З 2022 року таких пусків із космічними кораблями "Союз" до Міжнародної космічної станції було 9", - йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо на початку 2010-х років вся МКС залежала від російських "Союзів" та "Прогрессів", які доставляли екіпажі, вантажі та коригували орбіту станції, то зараз ситуація зовсім інша.

Так, у 2020 році Росія залишилась без своєї монополії з доставки людей на орбіту завдяки Crew Dragon від SpaceX, якими тепер до МКС доправляється більше людей ніж на "Союзах" - 16 проти лише 6 у 2025 році.

А доля російських "Прогресс" щодо доставки вантажів за 2025 рік склала близько 7,8 тонни, проти близько 20 т, які доправляють на Cygnus, HTV-X1 та вантажними Dragon.

"Натомість у РФ після удару України, скоріш за все, залишились лише ті ракети-носії "Союз-2", які вже доставлені на космодроми. А також виробництво ракет-носіїв сімейства "Ангара" у Омську на підприємстві "Полет", - вказують аналітики.

Удар по російському "Прогресу"

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня російський РКЦ "Прогрес" зазнав значних пошкоджень унаслідок удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Там було зафіксовано масштабну пожежу.

Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авіакор - авіаційний завод".

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