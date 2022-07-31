МКЧХ також запропонував допомогу в евакуації поранених і безоплатної допомоги.

Російські окупанти не дали дозволу Міжнародному комітету Червоного Хреста відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівській колонії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МКЧХ.

"Сім'ї повинні отримати термінові новини та відповіді про те, що сталося з їхніми близькими. Сторони повинні зробити все, що у їхніх силах, в тому числі за допомогою неупередженого розслідування, щоб допомогти встановити факти нападу", — йдеться в заяві.

МКЧХ також запропонував допомогу в евакуації поранених і безоплатної допомоги.

"Поки ми не отримали офіційного підтвердження, що надає нам доступ для відвідування військовополонених, постраждалих від атаки, і на сьогодні наша пропозиція про матеріальну допомогу не прийнята", - заявляє Червоний Хрест.

За словами представників організації, групи МКЧХ вже були готові до відправки в Оленівку, і поблизу вже знаходилися медичні, судово-медичні та гуманітарні бригади.

"Вкрай важливо, щоб МКЧХ був наданий негайний доступ до об'єкта в Оленівці та інших місцях, куди могли бути перевезені поранені і загиблі", — йдеться в заяві.

Водночас в організації нагадали, що "до функцій МКЧХ не входить проведення публічних розслідувань імовірних воєнних злочинів".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вас також можуть зацікавити новини: