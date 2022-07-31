У Міноборони заявили, що зацікавлені в "проведенні об'єктивного розслідування".

Російська Федерація погодилася допустити фахівців організації Об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста на місце теракту в окупованій Оленівці.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони Росії.

"Російська Федерація в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника Євгена Пригожина.

30 липня організація Об'єднаних Націй заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії.

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