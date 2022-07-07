Окупанти обстріляли Долину, Курульку, Мазанівку, Богородичне, Адамівку та Чепіль.

Противник намагається вести штурмові дії на Слов'янському напрямку.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Збройні сили України відбили ворожі наступи на Харківському та Слов'янському напрямках. Російські окупанти намагалися атакувати в двох оперативних районах: Козача Лопань - Соснівка і Довгеньке - Мазанівка. Штурми закінчилися невдало: противник зазнав втрат і відійшов. В районах навколо Слов'янська ворог намагався поліпшити своє тактичне становище і створити умови для наступу на місто з боку Ізюма. Зі ствольної артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали райони населених пунктів Дібрівне, Краснопілля, Гусарівка, Барвінкове, Карнаухівка та Велика Комишуваха.

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