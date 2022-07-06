Ворожі підрозділи зазнали втрат і відійшли.

Збройні сили України відбили ворожі наступи на Харківському та Слов'янському напрямках. Російські окупанти намагалися атакувати в двох оперативних районах: Козача Лопань — Соснівка і Довгеньке — Мазанівка. Штурми закінчилися невдало: противник зазнав втрат і відійшов.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні про ситуацію на фронті.

"На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного. Ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань — Соснівка наші воїни успішно відбили", — повідомили в Генштабі.

В області навколо Слов'янська ворог намагався поліпшити своє тактичне становище і створити умови для наступу на місто з боку Ізюма. Зі ствольної артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали райони населених пунктів Дібрівне, Краснопілля, Гусарівка, Барвінкове, Карнаухівка та Велика Комишуваха.

Противник намагався наступати на напрямку Довгеньке — Мазанівка, проте атака була невдалою. ЗСУ успішно відбилися, а рашисти з втратами відійшли.

Нагадаємо, в районі Соснівки на Харківщині окупанти вже здійснювали спроби атакувати. Вони теж завершилися втратами і втечею на колишні позиції. А після відходу українських захисників з Лисичанська Слов'янськ перетворився на прифронтове місто. На думку британської розвідки, битва за нього стане однією з ключових на Донбасі в найближчому майбутньому.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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