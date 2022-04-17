Окупанти у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку, Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"У Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку. Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору", - повідомив Гайдай.
Цього разу, за його інформацією, снаряди влучили в дах.
"Окупанти обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, в Сєвєродонецьку за час повномасштабної війни з’явився новий цвинтар.