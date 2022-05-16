На сході України йдуть запеклі бої із російськими загарбниками, але ворог не має значних успіхів.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в загальнонаціональному телемарафоні.
За її словами, українські захисники не дають можливості окупантам просунутись вглиб території України, а також блокують реалізацію їхнього плану щодо захоплення Донецької та Луганської областей.
"Лінія фронту зараз дуже широка, і практично ЗСУ повинні укріплюватись на всій цій великій лінії. І дійсно бувають ситуації, коли у ворога є перевага, приміром, за кількістю. У нас були випадки, коли перевага ворога була в 15 разів. Але якщо ми будемо загалом говорити про всю динаміку фронту, то попри те, що на деяких ділянках бувають складні ситуації, в цілому ми не даємо ворогу просуватись углиб території і не даємо можливості реалізувати перший план на другому етапі війни, який вони перед собою поставили – це Донецька, Луганська області", - наголосила Маляр.
Вона додала, що наразі ведуться дійсно запеклі бої, але ворог не отримує жодних позитивних результатів.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошувала, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.