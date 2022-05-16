На деяких напрямках йдуть важкі бої, але українські війська тримають оборону.

На сході України йдуть запеклі бої із російськими загарбниками, але ворог не має значних успіхів.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в загальнонаціональному телемарафоні.

За її словами, українські захисники не дають можливості окупантам просунутись вглиб території України, а також блокують реалізацію їхнього плану щодо захоплення Донецької та Луганської областей.

"Лінія фронту зараз дуже широка, і практично ЗСУ повинні укріплюватись на всій цій великій лінії. І дійсно бувають ситуації, коли у ворога є перевага, приміром, за кількістю. У нас були випадки, коли перевага ворога була в 15 разів. Але якщо ми будемо загалом говорити про всю динаміку фронту, то попри те, що на деяких ділянках бувають складні ситуації, в цілому ми не даємо ворогу просуватись углиб території і не даємо можливості реалізувати перший план на другому етапі війни, який вони перед собою поставили – це Донецька, Луганська області", - наголосила Маляр.

Вона додала, що наразі ведуться дійсно запеклі бої, але ворог не отримує жодних позитивних результатів.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголошувала, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

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