За словами російського диктатора, таке рішення є "відповіддю на дії США".

Російський правитель Володимир Путін заявив, що РФ повинна відновити виробництво ракет меншої та середньої дальності та ухвалив рішення про їхнє розміщення.

"Судячи з усього, нам потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, що реально складається, ухвалювати рішення про те, де - якщо це потрібно для забезпечення нашої безпеки - їх розміщувати", - цитують Путіна російські ЗМІ.

За його словами, "США розміщують свої ракети середньої та малої дальності в різних регіонах світу" і це "викликає занепокоєння та негайні дії".

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Водночас де будуть розташовані такі ракети, диктатор не сказав.

Ліквідація ракет середньої та меншої дальності

Як відомо, США та Радянський Союз на чолі з Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом 1987 року підписали договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Він діяв до 2019 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що Росія розмістила ракетну систему 9M729, чим порушила договір і з того часу його дія припинилась. У серпні того ж року про припинення дії договору також заявило МЗС Росії.

Зазначимо, РСМД - це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів та несуть ядерний заряд.

Останні новини "руського міра"

Як писав УНІАН, у Слідчому комітеті РФ пропонують повернути у країні смертну кару і вважають це "буде гуманно".

"Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари", - сказав голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Крім того, УНІАН повідомляв, що Путіну дедалі важче знайти росіян, готових померти за нього в Україні. Росіян навіть не мотивують гроші, а в російських містах з'являються рекламні щити із невдоволенням.

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