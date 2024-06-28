За словами Олександра Бастрикіна, скасувати відповідний мораторій можна просто указом президента РФ без зміни Конституції.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації (СКР) Олександр Бастрикін вважає, що в деяких випадках злочинів варто застосовувати смертну кару. Про це він заявив у п'ятницю, 29 червня, на пленарному засіданні Міжнародного петербурзького юридичного форуму, повідомляє Інтерфакс.

"Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари", - сказав чиновник.

Як приклад, глава СКР навів теракт у підмосковному Crocus City Hall.

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"Теракт у "Крокус сіті холі", 144 загиблих. Якщо за радянських часів за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці обвинувачені отримають максимум довічного позбавлення волі. Ось тут, мені здається, треба до цього питання повернутися", - сказав він.

При цьому, за його словами, він є прихильником смертної кари, "хоча я говорю про гуманізм".

"Я думаю, буде дуже гуманно, коли маніяк убив 70-80-100 осіб - і він засуджений до найвищої міри покарання, до розстрілу", - зазначив Бастрикін.

Він припустив, що скасувати відповідний мораторій можна просто указом президента РФ без зміни Конституції.

"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба міняти Конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на страту", - додав російський посадовець.

Повернення смертної кари в РФ - останні новини

Раніше голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін заявив, що переконаний у неприпустимості повернення смертної кари в рамках чинної Конституції. Водночас у партії "Справедливая Россия" пропонують повернути смертну кару і вийшли з ініціативою провести референдум з цього питання.

Тим часом, за даними соціологів, повернути смертну кару хочуть понад половина росіян. За відповідні зміни до законодавства виступають близько 53% мешканців країни-агресора.

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