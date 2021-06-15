За словами опозиціонера, попередній план Кремля щодо Криму був зовсім іншим.

Російський президент Володимир Путін у 2014 році ухвалив рішення про анексію Криму одноосібно і раптово навіть для свого оточення. Попередній план полягав у створенні «незалежного» Криму.

Про це в інтерв'ю «Радіо НВ» заявив російський опозиціонер Дмитро Гудков.

«Я розмовляв і питав у людей, що знають, як приймалося рішення, чому був анексований Крим, адже мені ж всі говорили, що план був просто визнати незалежність, не більше того. Путін прийняв це рішення сам, самостійно, в останній момент», — зазначив він.

За словами політика, це рішення здвивувало навіть найближчих радників Путіна.

«Тому Путін, на жаль, непередбачуваний внаслідок того, що у нього перекручена картинка світу: він не сидить в інтернеті, він нікому не довіряє, він перебуває під впливом групи якихось силовиків навколо [секретаря Ради безпеки Російської Федерації Миколи] Патрушева, які розуміють його і дуже добре вміють читати президента. Вони з ним працюють вже дуже давно. Вони розуміють, як грати на його страхах, вони розуміють, як грати на його амбіціях, тому вони можуть, звичайно, не так сформувати його уявлення про те, що відбувається», — сказав Гудков.

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На його думку, будь-яка військова авантюра поставить хрест на самому режимі, тому що Росія наразі «не готова ані воювати, ані підтримувати військові операції».

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Автор: Дмитро Захаров