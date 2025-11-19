Вона наголосила, що "це не боротьба проти армії, а спроба стерти людей та їхні життя".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова емоційно прокоментувала масштабну нічну атаку РФ по Україні, внаслідок якої десятки людей загинули на поранені.

Вона наголосила, що Росія воює не проти армії, а проти мирних людей, намагаючись "стерти" їхні життя.

"Тернопіль досі переживає справжнє пекло… Друзі жертв описали ніч, яку "не можна забути" — хаос, пожежа, крики, обвалені житлові будинки. Це реальність російського терору, що направлений проти мирних жителів. Це не боротьба проти армії. Це спроба стерти людей та їхні життя", - написала Матернова.

Вона зазначила, що, незважаючи на постійні обстріли, внаслідок яких гинуть мирні люди, енергетична система зазнає пошкоджень, "все ж Україна продовжує боротися — за всіх нас".

Вона також висловила співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок нічної атаки.

Атака РФ 19 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти вдарили по Україні більш ніж 470 ударними дронами та 48 ракетами різного типу. Під масованим ударом ворога були Львівщина, Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Зокрема, у Тернополі наразі відомо про 20 людей, які загинули внаслідок масованого комбінованого російського удару, серед них 2 дитини. Ще 66 осіб постраждали, з них 16 дітей.

