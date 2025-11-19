Безкоштовний тиждень пройде з 25 листопада по 2 грудня.

Electronic Arts оголосила, що Battlefield 6 отримає безкоштовний тиждень. Івент стартує 25 листопада і триватиме до 2 грудня на всіх платформах. Більше подробиць EA обіцяє розкрити ближче до запуску акції.

Гравцям відкриють гру не повністю, а тільки деякий контент. З карт будуть доступні Siege of Cairo, Eastwood і Blackwell Fields. Щодо режимів, гравці зможуть пограти в "Захоплення", "Прорив", "Командний бій", "Саботаж", а також один режим, який EA поки що тримає в секреті.

Прогрес, зароблений у цей період, начебто, має переноситися в повну гру, але компанія офіційно це поки не уточнила.

Паралельно Battlefield 6 рухається далі за сезонним планом. 18 листопада стартувала друга частина першого сезону з новим бойовим пропуском, додатковою картою і свіжою зброєю.

Раніше ми розповідали, що експерти протестували і вибрали п'ять найкращих відеокарт для гри в Battlefield 6. Для отримання стабільних 60 fps у нативному Full HD достатньо карти рівня GeForce RTX 5060.

Крім того, на релізі в Battlefield 6 грали понад 700 тисяч осіб. Гра посіла 3-тє місце за популярністю в Steam.

