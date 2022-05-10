Президент РФ готується до затяжної війни.

Президент Росії Володимир Путін як і раніше прагне створити "сухопутний міст" між тимчасово окупованими територіями Донбасу і невизнаним Придністров'ям. Він готується до затяжних бойових дій на території України.

Як передає портал Bloomberg, такою думкою поділилася голова Національної розвідки США Евріл Хейнс під час виступу перед членами Комітету Сенату США зі збройних сил.

"За нашими оцінками, президент Путін готується до затяжного конфлікту в Україні, в ході якого він все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу", — повідомила Хейнс.

Голова розвідки назвала рішення пересунути активні бойові дії на схід "тимчасовою зміною для повернення ініціативи". За її словами, Путін як і раніше хоче створити "сухопутний міст" між тимчасово окупованими територіями Донбасу і невизнаним Придністров'ям. Хейнс вважає, що протягом наступних місяців бойові дії можуть перейти в "більш непередбачувану і потенційно ескалаційну траєкторію".

Нагадаємо, в середині квітня в Росії оголосили чергову мету так званої "спецоперації" — захоплення півдня нашої країни і вихід до кордону з Придністров'ям. Минулого тижня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в інтерв'ю УНІАН підтвердив ці плани окупантів. За його словами, такі заяви звучали з вуст окремих російських воєначальників.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: