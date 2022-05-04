Активні бої йдуть уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому та Таврійському напрямках.

Росія може активізувати наступальні дії на півдні України, а також створити сухопутний коридор у Придністров'ї.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник.

"Наступальні дії ведуться противником не тільки в Східній операційній зоні. Активні бої йдуть уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому та Таврійському напрямках. Але ситуація там динамічна і досить часто змінюється", - зазначив Мотузяник.

Він також підкреслив, що в планах Росії не тільки схід, а й південь України.

"Очевидно, що в планах Росії не тільки схід, а й південь України. Ймовірно, окупант постарається створити сухопутний коридор ще й у Придністров'ї. Зокрема, такі заяви звучали з вуст окремих російських воєначальників. І хоча станом на сьогодні Кремль це офіційно не коментує, подібні інформаційні вкидання просто так не з'являються. Цілком очевидно, що Москва намагатиметься захопити якомога більше українських територій", - зазначив Мотузяник.

Війна в Україні:

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Російські окупанти перекинули з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню"Смерч".

4 травня 2022 року ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під родзинками.

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