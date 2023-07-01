Спостерігачі відзначають, що раніше вже реєстрували цей борт, але ввечері 27 червня Embraer Legacy 600 вже повернувся у Санкт-Петербург.

Літак ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина знову помічено у повітряному просторі Білорусі.

За даними "Беларускі Гаюн", сьогодні о 08:53 один з бізнес-джетів Пригожина Embraer Legacy 600 (реєстр. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

Спостерігачі відзначають, що раніше вже реєстрували цей борт, але ввечері 27 червня Embraer Legacy 600 повернувся в Санкт-Петербург, пробувши в Мачулищах всього 14 годин 59 хвилин.

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Крім того, того дня був зафіксований зліт іншого літака Пригожина RA-02878. Щоправда, перший борт повернувся в Петербург, проробивши шлях через Москву.

Заколот в Росії і ПВК "Вагнер" в Білорусі - головне

24 червня в Росії спалахнув великий збройний конфлікт між ПВК "Вагнер" і регулярними військами ЗС РФ, в результаті якого ВКС РФ зазнали великих втрат.

Проте вже під вечір Пригожин, який погрожував скинути міністра оборони РФ Сергія Шойгу, зупинив колони військ і техніки на півдорозі до Москви, заявивши, що більше не буде проливати "російської крові".

Це сталося після переговорів з Путіним, в яких білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив нібито посередником. Тієї ж ночі ватажка ПВК відправили до Білорусі, після чого він ще, за даними ЗМІ, повертався додому.

Окремо з'явилася інформація про нібито облаштування полігону для "вагнерівців" біля білорусько-українського кордону. Проте, на думку української влади, поки загрози формування ДРГ або наступальних угруповань на вказаній ділянці фронту не помічено.

Однак полковник СБУ Роман Костенко, наприклад, не виключає сценарій, за якого Путін спробує фізично усунути свого "кухаря" разом з його "приватною армією", свідомо кинувши на укріплені оборонні рубежі ЗСУ на півночі.

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