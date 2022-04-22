Він зазначив, що "зелений коридор" росіян – це коридор смерті.

Російські окупаційні війська з "Градів" обстрілюють "Азовсталь" у Маріуполі та одночасно пропонують "зелений коридор".

Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни зранку почали обстріл території "Азовсталі" з РСЗО "Град", одночасно запропонувавши "зелений коридор". Звісно, пропаганда обирає шлях замовчуваня перебування понад 1000 цивільних, яких в першу чергу обстрілюють. І все це з самофіксацією власних злочинів", – заявив Андрющенко.

Він зазначив, що "зелений коридор" росіян – це коридор смерті.

Росіяни не випускають цивільних з Азовсталі

У такий спосіб ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися, розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Водночас, гуманітарний коридор для евакуації цивільних – дітей, жінок і літніх людей – рашисти відкривати не хочуть. За її словами, вони цинічно прикидаються, що не розуміють різницю між двома варіантами коридорів. Це робиться навмисно з метою створити додатковий тиск на українських військових.