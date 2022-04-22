Окупанти відкрили гуманітарний коридор для здачі в полон, який не потрібен українській стороні.

Російські окупанти спеціально не випускають цивільних, які знаходяться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Таким способом ворог створює додатковий тиск на захисників міста з метою змусити їх здатися.

Про ситуацію з "Азовсталлю" детально розповіла віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в особистому Telegram-каналі.

Зараз на території заводу в Маріуполі знаходиться близько тисячі цивільних. Росіяни відкрили коридор для здачі в полон українських військових. Але як зазначила Верещук, він Україні не потрібен, так як захисники міста не збираються складати зброю.

Гуманітарний коридор для евакуації цивільних — дітей, жінок і літніх людей — рашисти відкривати не хочуть. Вони цинічно прикидаються, що не розуміють різницю між двома варіантами коридорів. Це робиться навмисно з метою створити додатковий тиск на українських військових. Тим часом більшість офіційних російських спікерів продовжують брехати про нібито відкритий коридор, яким не хочуть скористатися мирні громадяни.

"Нам важливо, щоб міжнародні ЗМІ чітко розуміли правду: росіяни бояться штурмувати "Азовсталь", але при цьому вони свідомо і цинічно не випускають з "Азовсталі" цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", — підкреслила Верещук.

Міністр в черговий раз закликала світових лідерів допомогти з організацією гуманітарного коридору з "Азовсталі".

Нагадаємо, 20 квітня гуманітарний коридор у Маріуполі не спрацював. Вчора рашисти почали активно обстрілювати "Азовсталь", де ховається безліч мирних жителів. Президент України Володимир Зеленський допускає деблокаду міста військовим шляхом, але поки для цього недостатньо техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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