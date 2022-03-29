Коментарі Жовкви прозвучали в рамках інтерв'ю з CNN.

Ігор Жовква, головний радник президента України, високо оцінив заяву президента США Джо Байдена про те, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі".

Про це заступник голови офісу президента України повідомив у коментарі CNN.

"Мені подобається заява президента Байдена, вона була дуже вражаючою", - сказав він.

"Але знову ж таки, марно будувати здогади, чи знаходиться [Путін] все ще при владі чи ні", — додав він. "Якби Росія стала демократичною країною, він, ймовірно, не залишився б при владі. Але оскільки Росія далека від демократичної країни, на жаль, нам усім доводиться бути свідками, можливо, протягом деякого періоду часу, його перебування при владі".

Коментарі Жовкви прозвучали в рамках інтерв'ю Вольфу Блітцеру з CNN, в ході якого він сказав, що країна не планує поступатися будь-якими територіями Росії, але може змінити свою позицію, якщо це швидко покладе край конфлікту.

"Загальна позиція така, що ми не торгуємо українською територією, але вчора президент визнав, що для негайного припинення війни і негайного припинення вогню і негайного виведення російських військ ми готові погодитися на виведення російських військ на позиції 24 лютого", — сказав Жовка.

Нагадаємо, Байден заявив, що не відмовляється від своєї репліки про режим Путіна в РФ. Раніше Байден також заперечив, що закликав до зміни режиму в РФ, коментуючи свою заяву про те, що Путіна не можна залишати при владі, яке він зробив у суботу по завершенні виступу перед королівським замком у Варшаві, Польща. Журналісти і суспільство сприйняли її як заклик щодо зміни режиму в РФ.

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