У понеділок Байден пояснив коментар тим, що мав на увазі українські війська, що знаходяться в Польщі.

Президент США Джо Байден мав на увазі взаємодію українських та американських військових у Польщі, коли в розмові з американцями зазначив, що ті побачать українців у дії.

Про це повідомив представник Білого дому, пише CNN.

Взаємодія американських і українських сил пов'язана з відправкою військової допомоги США в Україну.

27 березня під час візиту Польщі Байден зробив досить неоднозначну заяву перед військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Говорячи про українців, американський глава сказав: "Ви самі побачите, коли опинитеся там".

У понеділок Байден пояснив коментар тим, що мав на увазі українські війська, що знаходяться в Польщі: "Ми говорили про допомогу в навчанні українських військовослужбовців, які знаходяться в Польщі".

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