Ворог випустив ракету з літака МіГ-31К в районі Тамбова.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що ракета, яка під час нещодавньої атаки летіла на Україну з Білорусі, була запущена з Росії.

Як Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, повітряний простір Білорусі Росія використовує активно ще з початку повномасштабного вторгнення.

"Там є їхні війська, там є їхні літаки, там є їхні "вагнерівці". Тобто нічого нового зрештою", - сказав він.

Речник ПС підтвердив, що ракета, яка заходила у повітряний простір України з боку Білорусі, була запущена з РФ.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. І по маршруту… вона зачіпає повітряний простір Білорусі", - додав Ігнат.

Масована ракетна атака 5 серпня

Як повідомляв УНІАН, масовану атаку на Україну російські загарбники розпочали ввечері 5 серпня та продовжили вже вночі 6 серпня.

Під час першої хвилі атаки росіяни випустили 14 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 з яких вдалося збити, та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Згодом, уже вночі, ворог продовжив атаку, застосувавши ударні безпілотники, "Калібри" та крилаті ракети Х-101/Х-555. Сили протиповітряної оборони збили усі 27 дронів, 5 із 6 "Калібрів" та 13 із 20 ракет Х-101/Х555.

Тоді у Повітряних силах також повідомляли, що одна з ракет летіла до України з повітряного простору Білорусі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, більшість ракет та безпілотників ворог спрямував на Хмельниччину, а саме на аеродром у Старокостянтинові.

У місті вибуховою хвилею було пошкоджено кілька приватних будинків та адмінбудівель.

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