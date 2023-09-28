Українська сторона поки не коментувала ці дані.

Ракета, яка в кінці минулого року впала в польскому містечку Пшеводув виявилася українською.

Такі результати експертизи озвучив міністр юстиції Польщі Збіґнєв Зьобро. Він підкреслив, що висновки "однозначно свідчать, що ракета була українською, але ще радянського або російського виробництва". Зьобро також поскаржився, що українська сторона недостатньо співпрацювала у цьому питанні.

Україна поки не коментувала заяву польської сторони.

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Падіння ракети в Польщі

Ракета в Пшеводуві впала 15 листопада2022 року після чергової масованої ракетної атаки РФ по Україні. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Після цього багато країн поклали відповідальність за інцидент на Росію.

18 лисопада 2022 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння ракети у Пшеводуві, ймовірно, було нещасним випадком. "Ймовірніше за все, це був нещасний випадок. Іде масований і жорстокий напад Росії на Україну. Росія несе відповідальність за цю війну, і РФ несе відповідальність за всі нещастя, які стали результатом цієї війни", – сказав Дуда і додав, що перехопити цю ракету було неможливо.

Тоді ж керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера поділився результатами розслідування. За його словами, в Пшеводуві впав снаряд від української системи ППО С-300.

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