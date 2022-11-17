Він прибув на місце події.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому зрозумілі емоції президента України Володимира Зеленського у ситуації з падінням ракети на території Польщі.

Сьогодні вдень він прибув до Пшеводів Люблінського воєводства і відвідав місце, куди влучила ракета. Зараз на місці події тривають слідчі дії, пише Polsat News. Він нагадав, що Росія безжально атакувала Україну, в результаті чого загинули мирні люди.

"Я говорив з президентом Володимиром Зеленським. Це вкрай складна ситуація для України і там великі емоції, там теж багато стресу. Будь ласка, пам'ятайте, що в ці останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з російського боку", - сказав він.

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За його словами, Зеленський глибоко стурбований тим, що відбувається з країною, за яку він відчуває відповідальність.

"Кожен хоче побачити свої власні докази. Я сказав те, що сказав, на підставі того, що мені дали наші слідчі, на підставі того, що мені дали представники польських служб, матеріалів і документів, які мені були представлені, - сказав Дуда.

На думку експертів і влади Польщі, сталася ненавмисна аварія.

"Не те, щоб ця ракета була спрямована на Польщу, не те, щоб це можна було трактувати як напад на Польщу", - зазначив президент.

Він назвав подію найбільшою трагедією і висловив співчуття сім'ям загиблих і місцевій громаді.

"Україна оборонялася, і в ході цих дій, на жаль, сталося те, що сталося. Ніхто не хотів нікого образити в Польщі, не кажучи вже про те, щоб позбавити життя", - додав він.

Польський президент переконаний, що зараз Володимир Зеленський також збирає інформацію та матеріали від воєначальників української армії та українських служб.

"Просто кожен робить це по-своєму. У США є інформація, у Польщі є інформація, в України, безумовно, є інформація", - підкреслив Дуда.

Він зазначив, що спілкувався зі слідчими, "налаштованими прихильно" до української сторони. За його словами, участь України в розслідуванні має бути строго регламентованою.

"Все повинно бути зроблено відповідно до діючих норм, до чинного законодавства. Якщо гості з України захочуть подивитися процедури, можна буде показати їм процедури так, як їх показували мені. Але коли йдеться про участь у розглядах, про доступ до документів, до інформації – для цього потрібні конкретні договірні підстави, конкретні підстави у сфері міжнародного права та міжнародних договорів", - додав Дуда.

Також він повідомив журналістам, що поки слідів другої ракети в Польщі не було виявлено.

Падіння ракет у Польщі: деталі

15 жовтня, після масованої ракетної атаки армії РФ по Україні, стало відомо, що на території Польщі впали дві ракети. В результаті удару загинуло двоє людей.

Представники ряду країн заявили про готовність захищати кожен сантиметр території НАТО. У Польщі екстрено скликали комітет Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що на їх територію впала ракета російського виробництва.

Анджей Дуда у своєму виступі сказав, що у нього немає переконливих доказів того, хто запустив цю ракету.

Президент Зеленський, коментуючи удар, сказав, що не сумнівається в тому, що це була не українська ракета.

Пізніше Генсек НАТО виступив із заявою про те, що це могла бути ракета української ППО. Цієї ж версії дотримуються влади Польщі та США.

Україна закликала допустити її фахівців до розслідування, сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив їх допуск.

Крім того, він сказав, що до кінця розслідування не може бути впевнений, які ракети або їх частини впали на території Польщі. Однак вважає, що це не могли бути тільки залишки протиракетних систем.

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