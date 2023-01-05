У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до двох кораблів РФ, зазначили у ВМС ЗСУ.

Росія може запустити крилаті ракети "Калібр" по Україні із Середземного моря.

У цьому морі на бойовому чергуванні знаходяться дев’ять кораблів РФ, п’ять із них - носії "Калібрів", загальний залп становить 72 ракети, йдеться у дописі Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"…у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до двох ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до двох ворожих кораблів…", - зазначається у повідомленні.

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4 січня у ВМС ЗСУ попередили, що у Середземному морі знаходилися дев’ять кораблів Росії, серед них були п’ять носіїв ракет "Калібр", а загальний залп становив 76 ракет.

Ракетні удари Росії по Україні - це треба знати

Ворог вже не раз гатив по Україні ракетами "Калібр". Зокрема, 29 грудня супротивники запустили ці ракети по нашій державі з кораблів, які були у Чорному морі.

Потім представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що "Калібри" у РФ закінчуються. У Росії стверджують, що ці ракети у них нібито ніколи не закінчаться.

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