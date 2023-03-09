Росіяни заявили, що мета удару досягнута.

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що атакували Україну ракетами нібито у відповідь на події в Брянській області на початку березня.

У зведенні МО РФ масований обстріл України називають "ударом відплати". "У відповідь на організовані 2 березня ц.р. київським режимом терористичні акції в Брянській області Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару відплати. Високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, в тому числі гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал", вражені ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об'єкти енергетики, що забезпечують їх. Мета удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені", - йдеться в повідомленні.

Вони заявили, що нібито знищили місця базування ударних БПЛА, зірвали перекидання резервів і залізничних перевезень іноземного озброєння, а також вивели з ладу виробничі потужності з ремонту військової техніки та виробництва боєприпасів.

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Обстріл України 9 березня

Як відомо, сьогодні вночі по всій території України була оголошена повітряна тривога. Росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти вчинили 81 пуск ракет. За даними Повітряних Сил, вони вперше з початку повномасштабної війни використовували шість ракет "Кинджал".

В оперативному командуванні "Південь" попереджають, що в Чорному морі залишаються два надводні ракетоносії, є загроза нових ракетний ударів.

Окупанти вдарили по Києву аеробалістичною ракетою, є постраждалі. Також є попадання в житлову зону у Львівській області, там загинули п'ятеро людей.

У Харківській області було 15 прильотів, місто залишилося без світла і води. У Дніпропетровській області є загиблий і поранені, а в Одеській окупанти пошкодили енергооб'єкт.

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