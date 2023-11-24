Наразі тривогу оголошено у п'ятьох областях.

Вдень у п'ятницю, 24 листопада, російські окупаційні війська знову завдають ракетного удару по Україні. Про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Близько 15:00 вони написали у своєму офіційному Telegram-каналі, що на сході та півдні країни фіксують активність російської тактичної авіації, є загроза застосування авіаційного озброєння. Зараз повітряну тривогу оголошено у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

О 15:25 військові повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу, а за дві хвилини - про ракету в бік Запоріжжя. Вони закликали людей терміново пройти в укриття.

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Обстріли України: останні новини

Сьогодні вранці військові повідомляли, що вночі російські війська запустили з південно-східного напрямку три ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed", усі вдалося знищити силами та засобами Повітряних Сил.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначали, що загарбники аткували ще й двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Вдень, близько 12:00, повідомлялося про пуск ракети у напрямку Кривого Рогу та Павлограда. Про можливі наслідки місцева влада не казала.

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