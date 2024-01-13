Естонські військові аналітики прогнозують посилення російських ударів по Україні.

Нова кампанія масованих ракетних ударів по Україні, яку Росія розпочала 29 грудня, прямо пов’язана з майбутньою поставкою винищувачів F-16 українським Повітряним силам. Про це заявив керівник Центру оборонної розвідки Естонії полковник Антс Ківіселг, якого цитує видання Err.

"По всій території країни були уражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади озброєння, військові навчальні заклади та підприємства оборонної промисловості, які займаються виробництвом та ремонтом озброєння", – сказав Ківіселг.

Висновок, який з цього робить естонська розвідка: росіяни вважають надходження F-16 на озброєння України небезпечним. Ківіселг також зазначив, що Росія одночасно продовжує тактику виснаження ресурсів протиповітряної оборони України.

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В естонській розвідці припускають, що з посиленням холодів Росія може вдатися до ще більш масових атак, оскільки зараз агресор виробляє більше ракет, ніж використовує.

Ракетні удари по Україні

Як писав УНІАН, 29 грудня Росія поновила після багатомісячної паузи свої масовані ракетні удари по Україні. В той день агресор задіяв одночасно 158 засобів повітряного нападу – ракет різних типів та дронів-камікадзе. Внаслідок атаки по всій Україні загинуло 58 людей, понад півтори сотні були поранені.

Після того Росія повторювала дещо менш масовані ракетні атаки через кожні кілька днів – 2 січня, 8 січня та 13 січня. Під час сьогоднішнього обстрілу агресор задіяв близько 40 засобів повітряного нападу.

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