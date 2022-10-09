На думку самого опозиціонера, Кримський міст Путін "з'їсть".

Російський президент Володимир Путін може мститися Україні за підрив його Кримського мосту, але відповідь стосується сфери психології.

Про це в ефірі "ГРОШІ" заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Справа в тому, що у нього вже "відповіді"-то немає. Абсолютно незрозуміло, що він може робити. Ракети закінчуються, тобто, вони вже змушені зенітними ракетами пулятися, які для цього абсолютно не призначені", - сказав він.

На думку самого опозиціонера, Кримський міст Путін "з'їсть". Історія про "центри прийняття рішень" теж малоймовірна, вважає політик.

"Він розуміє, що це призведе тільки до зростання наснаги українців на відповідь. Дістати когось з українського керівництва таким чином, наймовірніше, не вийде, а кадри палаючої Банкової обійдуть весь світ і приведуть до нового потоку озброєння і грошей в Україну", - пояснив Пономарьов.

При цьому Пономарьов не виключає відповідь Путіна: "Може, звичайно, але це чистої води психологія. Але військових речей вона не стосується".

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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