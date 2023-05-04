Загарбники посилюватимуть тиск на мирне населення, бо в умовах "розрекламованого контрнаступу" у такий спосіб протидіють ЗСУ.

Удари Росії по Україні, зокрема по Умані 28 квітня 2023 року, завдавалися ракетами досить свіжого виробництва, зауважила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк під час брифінгу у медіа-центрі Україна-Одеса.

Втім, за її словами, дефіцит деяких типів ракет Росія заміщує керованими авіаційними бомбами - переважно по прифронтових територіях, як у ситуації з Херсонщиною (по цих районах атаки РФ, на думку Гуменюк, продовжуватимуться й далі). Натомість углиб України російські літаки не залітають завдяки роботі нашої ППО.

"Цілком ймовірно, що вони (армія РФ - УНІАН) ще будуть накопичувати ракети і ми спостерігали, що удари які завдавались, зокрема і по Умані, вони здійснювалися та і супроводжувались ракетами досить свіжого виробництва", - заявила Гуменюк.

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Вона уточнила, що ці ракети було виготовлено ворогом вже в умовах тиску санкцій та ускладненого виробництва.

"Спостерігалася така довготривала пауза між масованими ракетними атаками, поки вони підбирали нову тактику, накопичували ракетний потенціал. Крім того, не можна виключати й застосування недоторканного запасу ракет, який в них зараз є по багатьох позиціях... Заради престижу вони здатні використати навіть те, чого неможна торкатися", - розповіла Гуменюк.

Вона припустила, що російські військові посилюватимуть тиск на мирне населення, тому що в умовах "розрекламованого контрнаступу" противник у такий спосіб намагається протидіяти ЗСУ. При цьому у загарбників немає інших способів досягти якихось позитивних для себе результатів.

Для свого внутрішнього споживача (населення) країна-терорист потребує таких псевдо-перемог, які вона демонструє, зокрема на Херсонщині. "В них ще є спроможності, не треба себе заколисувати і заспокоювати, що вони знесилені", - додала військова.

Також не треба забувати про високоточні "Калібри", які ворог може застосувати по логістиці України тощо, додала вона.

Удар по Умані 28 квітня 2023 - головне

28 квітня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши з акваторії Каспійського моря 23 крилаті ракети, 21 з яких було збито.

Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло через це понад 20 мешканців, серед них 0 шестеро дітей.

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