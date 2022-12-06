Чоловіка доставили до лікарні.

З'явилася інформація про наслідки ракетного удару російськими окупантами по промисловому підприємтву у Кривому Розі. Там постраждав 38-річний працівник.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram поділився першими подробицями. На підприємтві чоловік отримав опіки. Окрім цього, саме підприємство, куди поцілили ракетою рашисти, зазнало руйнувань.

"Постраждав 38-річний працівник. Він з опіками у лікарні. На підприємстві є руйнування. Деталі з’ясовуються", - написав очільник ОВА.

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Ракетний удар по Кривому Рогу: нова атака ворога

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня начальник військової адміністрації Кривому Рогу Олександр Вілкул розповів, що по місту ворог завдав ракетного удару. Повітряну тривогу не оголошували.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по об'єкту інфраструктури.

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