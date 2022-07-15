Глава ОВА підкреслив, що росіяни роблять усе можливе для того, щоб позбавити Україну морської галузі.

Сьогодні, 15 липня, у Миколаєві російські окупанти вдарили ракетами по двох університетах - педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Про це повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім у своєму відеозверненні в Telegram, прокоментувавши ракетний удар по університетах в місті.

Він зауважив, що свого часу навчався у НКІ, а на весь простір колишнього СРСР було лише два такі університети. Один безпосередньо у Миколаєві, а другий – у Санкт-Петербурзі.

"Сьогодні ракетами вдарили по двох університетам - по педагогічному інституту старому та НКІ (старому), який я закінчував у 2003 і, загалом, зараз там вчусь на PhD Master. Вчився. Всього було два університети кораблебудування на пострадянському просторі: наш - миколаївський і санкт-петербурзький (ленінградський тоді ще). Мені цікаво, вони заблокували нам порти, море, знищують порти, зараз знищують кораблебудівний університет — єдиний, який є в принципі. Як би відреагували вони, якби по пітерському університету прилетіло зараз 5 ракет?", - поцікавився Кім.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 липня в Миколаєві прогриміла серія потужних вибухів.

Кім оприлюднив відео "прильоту" ворожої ракети в один з університетів у Миколаєві.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що на місцях обстрілу вже працюють рятувальники та аварійні бригади: "Наразі відомо про двох поранених. Цього разу раш*сти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи!".

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