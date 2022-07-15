Лунає повітряна тривога.

У Миколаєві лунають вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Миколаїв‼️ Повітряна тривога‼️ 07:47. У місті лунають вибухи! Терміново пройдіть в укриття!",- повідомив він.

Згодом Сенкевич повідомив, що в місті пролунало понад 10 потужних вибухів, повітряна тривога триває.

"Понад 10 потужних вибухів пролунало в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам пізніше!",- повідомив він.

Ситуація в Миколаєві:

Вороги 12 липня обстріляли Миколаїв, після обстрілу в місті знайшли 24 воронки від ракет. В результаті нового обстрілу постраждали 12 осіб.

Пізніше стало відомо, що окупанти били з тимчасово захоплених територій Херсонської області. В результаті удару один двоповерховий будинок згорів дотла, а в довколишніх будівлях зафіксовані пошкодження від осколків і ударної хвилі. Крім того, ще в одній п'ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві в четвер, 14 липня. Всю ніч у місті лунала повітряна тривога.

Вас також можуть зацікавити новини: