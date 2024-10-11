Ще десять людей отримали поранення, четверо - у важкому стані.

Російська окупаційна армія пізно ввечері 10 жовтня атакувала Одещину балістичними ракетами, загинуло четверо людей, серед яких підліток. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

"Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - розповів посадовець.

За його даними, ще 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Серед травмованих четверо - у важкому стані.

Наразі правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Як повідомили у регіональному главку ДСНС, четверо людей врятовано з-під завалів. Психологи ДСНС та Національної поліції надавали допомогу місцевим мешканцям. При цьому аварійно-рятувальні роботи ускладнювались через повторний сигнал "Повітряної тривоги".

Зазначається, що разом з рятувальниками працювали медики, поліція, представники Червоного Хреста та добровольці. До пошукових робіт залучались кінологи.

У соцмережах пишуть, що удару завдано нібито по фермерському господарству.

Оновлено 8.50. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, удар було завдано 10 жовтня близько 22:35 по цивільній інфраструктурі. Попередньо, Одеський район атаковано балістичною ракетою "Іскандер-М". Зруйновано будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено 10.20. Згодом Кіпер в етері телемарафону розповів, що за два дні на Одещині через ракетні удари РФ вже загинуло 13 людей. Він пояснив, що четверо громадян стали жертвами згаданого удару по приватному підприємству. Посадовець уточнив, що це підприємство спеціалізується на вирощуванні харчових продуктів. Під час атаки люди перебували на зміні, ті, хто вижив, перебували у шоковому стані, була паніка.

"Вони були дуже налякані, багатьом знадобилась допомога психологів. Розбір завалів було завершено близько третьої ночі", - сказав Кіпер.

Він додав, що збільшилась кількість жертв через ракетний удар по портовій інфраструктурі, завданий росіянами 9 жовтня.

"Хвилин десять тому стало відомо, що в лікарні померла ще одна людина – 48-річний чоловік, який був поранений під час удару по цивільній інфраструктурі… За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких – молодь", - наголосив начальник ОВА.

Атаки на Одещину - що відомо

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня армія РФ атакувала Одещину балістичними ракетами, які влучили у цивільний контейнеровоз Shui Spirit під прапором Панами, який перебував в одному з портів Одещини. Контейнеровоз був з соняшниковою олією. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, це була гуманітарна допомога для Палестини на замовлення ООН.

Через удар загинуло 8 людей, з них двоє померли від отриманих травм у лікарні. У медзакладі ще перебуває багато поранених. Всі вони – громадяни України, які перебували в момент атаки на роботі.

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