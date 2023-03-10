Напередодні російська армія завдала не менш як 80 ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Це була перша масована атака з 16 лютого 2023 року.

У розвідці Британії вважають, що інтервали між ракетними атаками росіян по Україні збільшуються, оскільки РФ необхідно накопичувати необхідну кількість нових ракет, перш ніж знову завдавати сильних ударів. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у Twitter з посиланням на дані розвідки.

Нагадується, що 9 березня російська армія завдала з великої відстані не менш як 80 ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, у тому числі була застосована незвично велика кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

"Це була перша велика хвиля далекобійних ударів з 16 лютого 2023 року, і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські посадовці повідомили про щонайменше 11 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У британській розвідці припускають, що інтервали між хвилями атак збільшуються, оскільки Росії необхідно накопичувати критичну масу нових ракет безпосередньо з промислової бази, перш ніж вона зможе знову завдати досить сильного удару, аби переконливо перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Ракетний удар 9 березня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні. Атака тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал". 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що того дня росіяни використали місячний обсяг виробництва ракет.

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