В обласному центрі після ворожого обстрілу активно працюють понад 100 співробітників ДСНС та комунальні служби, зазначив очільник Міністерства внутрішніх справ.

Рятувальники планують завершити розбір завалів на місці ракетного удару у центрі Вінниці сьогодні, 14 липня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу у Вінниці.

"Сьогодні сталася чергова трагедія, черговий воєнний злочин держави-терориста Росії. Стався приліт ракет в центр Вінниці. О 10:12 була оголошена повітряна тривога. О 10:43 у Вінниці відбувся вибух, ракети влучили в автомобільну паркову. Вже за 5-7 хвилин після вибуху на місці трагедії були поліція, рятувальники та лікарі швидкої. Тут виявили залишки двох ракет типу "Калібр". Всього було випущено 4 ракети, дві з них збило ПРО, дві, на жаль, досягли своєї мети", - сказав Монастирський.

Очільник МВС наголосив, що більшість загиблих людей - ті, що знаходились на вулиці під час повітряної тривоги.

Також Монастирський повідомив, що в результаті ракетного удару пошкоджено 36 об’єктів цивільної інфраструктури.

Очільник МВС повідомив, що рятувальники зможуть закінчити розбір завалів вже сьогодні, 14 липня.

"Активно працюють понад 100 працівників ДСНС, комунальні служби міста. Сьогодні до кінця дня буде зрозуміла остання цифра щодо тих, кого знайдуть", - додав Монастирський.

Нагадаємо, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За даними ДСНС, станом на 19:40 загинуло 23 особи (з них 3 дитини), звернулося за допомогою 115 осіб, госпіталізовано - 64, у тому числі 2 дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 - у критичному стані. Триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

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